Pobeda mladih košarkaša Srbije na Eurobasketu

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Pobeda mladih košarkaša Srbije na Eurobasketu

Košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina uspešno je startovala na Eurobasketu u Ljubljani, u prvom kolu Grupe B ubedljivo je porazila Poljsku 84:67 (23:20, 21:18. 19:16, 21:13).

U istoj grupi nešto kasnije igraju Letonija i Litvanija. Izabranici selektora Nemanje Jovanovića igrali su sigurno od starta, sjajno su koristilio dominaciju centra Nikole Džepine koji ne samo da je sa 21 poenom bio najefikasniji, već je imao i dabl-dabl ostvarivši čak 13 skokova. Odlična partija košarkaša Valensije. Dobili su "orlići" sve četvrtine, nije ih hteo šut za tri poena (2/16), ali su imali dobrih 55 odsto šuta za dva poena. Andfrej Lučić je upisao 18
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