UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku Hiljadu raketa usmereno ka Iranu ako pokušaju da me ubiju, poručio Tramp

Euronews pre 23 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku Hiljadu raketa usmereno ka Iranu ako pokušaju da me ubiju, poručio Tramp

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je juče da je Iran zatražio nastavak razgovora sa SAD, ali da je Vašington Teheranu jasno stavio do znanja da smatra da je prekid vatre završen.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf kaže da Iran ne želi rat, ali da je spreman na "sveobuhvatnu odbranu" ukoliko SAD prekrše postignuti dogovor. U međuvremenu, saudijska televizija Al Hadat je javila da će tehnički timovi Irana i SAD nastaviti razgovore 12. jula u Pakistanu. Ključni događaji: Al Hadat: Tehnički timovi Irana i SAD nastaviće razgovore 12. jula u Pakistanu Šarif potvrdio spremnost Pakistana da nastavi da bude posrednik između SAD i
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