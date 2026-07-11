Uživo: Rat u Ukrajini! Četiri osobe poginule, među kojima i dete, u napadu na Sumi

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Uživo: Rat u Ukrajini! Četiri osobe poginule, među kojima i dete, u napadu na Sumi

Četiri osobe poginule su, a 13 je ranjeno u napadu ruskih snaga koje su lansirale sedam avio bombi na Kramatorsk, saopštio je lokalni ukrajinski zvaničnik, prenela je agencija Ukrinform.

Kako je na Telegram kanalu naveo šef vojne administracije Donjecke oblasti, Vadim Filaškin, među poginulima je i četrnaestogodišnji dečak. Prema njegovim rečima, Rusi su bacili sedam avionskih bombi na Kramatorsk i Bilenke, od kojih je jedna pogodila soliter, jedna prodavnicu, a ostale privatni sektor. U ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje poginula je najmanje jedna osoba, dok je 16 povređeno. Ključni događaji: Najmanje jedna osoba poginula, 16 povređeno u ruskom
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