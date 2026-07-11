Vučić obilazi završne radove na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca: Važno da slušamo njihove potrebe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca.

Vučić obilazi deonicu dugu oko 3.900 metara, a nakon obilaska puta, upoznaće se i sa radom mobilne ambulante. On je izjavio da je urađen put za oko 2.000 ljudi iz tog kraja, za šta je država uložila 1,2 miliona evra i istakao da je za njega najvažnije da država čuje i sluša koje su potrebe građana. "Uvek sam beskrajno veseo kad uradimo novi put. Oba sela imaju povećanja broja stanovnika, što je dobro. Ovo je predivan voćarski i povrtarski kraj", rekao je Vučić. On