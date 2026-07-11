Vučić obišao mobilnu ambulantu u Sinkovcima: U planu najmanje i deset mobilnih pedijatrijskih ambulanti

Glas juga pre 3 sata
Vučić obišao mobilnu ambulantu u Sinkovcima: U planu najmanje i deset mobilnih pedijatrijskih ambulanti

Tokom posete razgovarao je sa zdravstvenim radnicima i meštanima o značaju mobilnih ambulanti za stanovnike udaljenih i teško dostupnih sela, kojima će zdravstvene usluge biti dostupnije.

Govoreći o novoj inicijativi, Vučić je rekao da je prvi put realizovana ideja o mobilnoj pedijatrijskoj ambulanti. „To je bila naša ideja, ali sad smo je prvi put ostvarili. Nabavili smo jednu ovakvu pokretnu ambulantu, takozvanu pedijatrijsku pokretnu ambulantu. I sad ćemo da vidimo, ona će da juri po Srbiji, ali ćemo i toga da imamo najmanje 10“, rekao je Vučić. Kako je naveo, mobilne pedijatrijske ambulante obilaziće udaljena sela i zaseoke, kako bi deca dobila
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