Danas je Svetski dan stanovništva: Kakva je demografska slika Srbije?

Glas Zaječara pre 23 minuta  |  Izvor: N1
Danas je Svetski dan stanovništva: Kakva je demografska slika Srbije?
Svetski dan stanovništva obeležava se 11. jula. Na taj dan 1987. godine svetska populacija dostigla je broj od pet milijardi stanovnika. Danas, svet ima 8,16 milijardi stanovnika, a Srbija, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku - 6,55 miliona. Republika Srbija, prema zvaničnim procenama RZS na dan 1. januar 2026, ima 6.532.019 stanovnika. Očekivano trajanje života u Srbiji je 74,2 godine za muškarce i 78,8 godina za žene. Prosečna starost žitelja Srbije
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