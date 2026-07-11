Više od 1.300 saobraćajnih prekršaja otkriveno u pojačanoj kontroli na području Kragujevca

Tokom pojačane kontrole saobraćaja koju je sprovela saobraćajna policija na najfrekventnijim putevima i ulicama na području Policijske uprave u Kragujevcu, evidentirano je više od 1.300 saobraćajnih prekršaja.

Najveći broj sankcija izrečen je zbog prekoračenja dozvoljene brzine – čak 1.116 vozača zatečeno je u ovom prekršaju. Policijski službenici sankcionisali su i 34 vozača i putnika zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 16 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, dvojicu zbog nepropisnog preticanja, kao i 18 vozača dvotočkaša i 10 pešaka zbog različitih prekršaja. Među najtežim slučajevima izdvojio se pedesetsedmogodišnji vozač „mercedesa“, koji je