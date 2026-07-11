Raketni napad na Kijev: Osmoro povređenih, među njima i dete

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
Raketni napad na Kijev: Osmoro povređenih, među njima i dete

Najmanje osam osoba, uključujući 11-godišnjeg dečaka, povređeno je u raketnom napadu na Kijev, saopštile su danas gradske vlasti.

Foto: Tanjug AP Photo/Dan Bashakov Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo je da su četiri povređene osobe hospitalizovane, dok je ostalima pomoć ukazana na licu mesta, preneo je Ukrinform. Prema navodima načelnika Kijevske gradske vojne administracije Timura Tkačenka i gradskih vlasti, šteta je zabeležena u više delova grada. U Darnickom okrugu oštećeni su put i semaforska infrastruktura, a polomljeni su i prozori na stambenim objektima. U Svjatošinskom okrugu
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Raketni udar na Kijev; Ukrajina napala plovila u Taganrogskom zalivu

Raketni udar na Kijev; Ukrajina napala plovila u Taganrogskom zalivu

RTS pre 32 minuta
Zamenik predsednika Saveta Rusije: Sukob u Ukrajini biće završen pregovorima

Zamenik predsednika Saveta Rusije: Sukob u Ukrajini biće završen pregovorima

NIN pre 32 minuta
Ukrajina napala ruske brodove u Azovskom moru! Nanet još jedan snažan udarac ruskoj "floti iz senke", pogođeno 28 plovila…

Ukrajina napala ruske brodove u Azovskom moru! Nanet još jedan snažan udarac ruskoj "floti iz senke", pogođeno 28 plovila, oglasio se "Mađar" (video)

Kurir pre 47 minuta
Zelenski: Ukrajina oborila većinu ciljeva u noćnom napadu, ne i balističke rakete

Zelenski: Ukrajina oborila većinu ciljeva u noćnom napadu, ne i balističke rakete

Politika pre 1 sat
Rusi balističkim raketama zasuli Kijev! Odjeknule snažne eksplozije! Gori ukrajinska prestonica, ima ranjenih! Hitno se…

Rusi balističkim raketama zasuli Kijev! Odjeknule snažne eksplozije! Gori ukrajinska prestonica, ima ranjenih! Hitno se oglasio Vitalij Kličko! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Dramatična poruka iz Moskve o kraju rata u Ukrajini: "Biće ispisano krvlju i barutom"

Dramatična poruka iz Moskve o kraju rata u Ukrajini: "Biće ispisano krvlju i barutom"

B92 pre 2 sata
UŽIVO: Rat u Ukrajini Rusija "udarila" na vojno-industrijske objekte u Kijevu sa oružjem dugog dometa

UŽIVO: Rat u Ukrajini Rusija "udarila" na vojno-industrijske objekte u Kijevu sa oružjem dugog dometa

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugVitalij KličkoKijev

Svet, najnovije vesti »

Tusk: Ko želi u Evropu, mora biti spreman na istinu o svojim zločinima

Tusk: Ko želi u Evropu, mora biti spreman na istinu o svojim zločinima

Danas pre 27 minuta
Avion Rajanera pretrpeo ozbiljna oštećenja, poznato i zdravstveno stanje povređenog državljanina Srbije (foto, video)

Avion Rajanera pretrpeo ozbiljna oštećenja, poznato i zdravstveno stanje povređenog državljanina Srbije (foto, video)

Euronews pre 7 minuta
(Video) Super tajfun pogodio Japan! Objavljeni dramatični snimci: Otkazani letovi na Tajvanu, ljudi se zabarikadirali u…

(Video) Super tajfun pogodio Japan! Objavljeni dramatični snimci: Otkazani letovi na Tajvanu, ljudi se zabarikadirali u kućama, ova zemlja je sada na udaru

Blic pre 12 minuta
Kongo: Potvrđeno 1.830 slučajeva ebole, 648 preminulih

Kongo: Potvrđeno 1.830 slučajeva ebole, 648 preminulih

NIN pre 2 minuta
Erdogan povodom 31 godine od genocida u Srebrenici: Mir i sigurnost Balkana ne mogu se posmatrati nezavisno od Bosne i…

Erdogan povodom 31 godine od genocida u Srebrenici: Mir i sigurnost Balkana ne mogu se posmatrati nezavisno od Bosne i Hercegovine

Danas pre 7 minuta