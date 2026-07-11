Raketni napad na Kijev: Osmoro povređenih, među njima i dete

Najmanje osam osoba, uključujući 11-godišnjeg dečaka, povređeno je u raketnom napadu na Kijev, saopštile su danas gradske vlasti.

Foto: Tanjug AP Photo/Dan Bashakov Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo je da su četiri povređene osobe hospitalizovane, dok je ostalima pomoć ukazana na licu mesta, preneo je Ukrinform. Prema navodima načelnika Kijevske gradske vojne administracije Timura Tkačenka i gradskih vlasti, šteta je zabeležena u više delova grada. U Darnickom okrugu oštećeni su put i semaforska infrastruktura, a polomljeni su i prozori na stambenim objektima. U Svjatošinskom okrugu