RHMZ: U naredna dva sata oblačno sa kišom i grmljavinom u delovima Srbije

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
RHMZ: U naredna dva sata oblačno sa kišom i grmljavinom u delovima Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da se u naredna dva sata na području od južne Bačke, preko Srema i Beograda do severa Šumadije očekuje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Foto: Tanjug Branko Lukić Takođe, navode da će u ostalim krajevima Srbije biti pretežno sunčano. RHMZ navodi i da se kasnije posle podne lokalni razvoji oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom očekuju i u drugim regionima u zemlji. Vetar će biti slab i umeren, zapadnih pravaca, a najviša temperatura kretaće se od 30 do 34 stepeni Celzijusa. Ranije je RHMZ objavio da će u Srbiji danas prepodne biti pretežno sunčano vreme, od sredine dana promenljivo oblačno, a
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