Zelenski najavio formiranje specijalne komande za napade duboko unutar Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će formirati komandu posvećenu vazdušnim napadima duboko unutar Rusije, koji već nekoliko nedelja ozbiljno ugrožavaju ruski naftni sektor, prenela je danas britanska agencije Rojters.

Foto: AP Photo/Hussein Malla "U petak sam potpisao dekret o osnivanju specijalne komande u okviru oružanih snaga – komande čiji je cilj dugoročni i sveobuhvatni uticaj na Rusiju kao odgovor na ovaj rat", rekao je Zelenski na društvenim mrežama. Ukrajinski predsednik je rekao da ta komanda treba da posveti 100 odsto svojih raspoloživih resursa daljem smanjenju kapaciteta Rusije da vodi rat. Ukrajina je u petak napala rafineriju Iljski u Krasnodarskom kraju, jednu od