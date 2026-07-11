Vučić obilazio seoski put između Donjeg i Gornjeg Sinkovca, ponovio ista obećanja od pre

Jug press pre 1 sat
Vučić obilazio seoski put između Donjeg i Gornjeg Sinkovca, ponovio ista obećanja od pre

LESKOVAC Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Gornje i Donje Sinkovce, a razlog su završni radovi na izgradnji opštinskog puta između ova dva sela.

Deonica je duga oko 3.900 metara, a rađen je tampon u dva sloja, što je sasvim dovoljno i za kamione veće tonaže kako bi saobraćali ovim pravcem. Širina puta je četiri metra u proseku, sa dodatnim bankinama od 50 do 60 centimetara sa obe strane. Na ovaj način rešiće se višedecenijski problem meštana ovog kraja, jer će završetkom radova biti omogućeno bezbednije i brže kretanje stanovnika Gornjeg i Donjeg Sinkovca, Gornjeg Trnjana, Vlasa, Togočevca i drugih okolnih
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