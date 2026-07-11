Iran demantovao Trampa: Nismo tražili pregovore sa Amerikom

Kurir pre 2 sata  |  Agencije
Iran demantovao Trampa: Nismo tražili pregovore sa Amerikom

Iran nije tražio pregovore sa Sjedinjenim Američke Državama, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

Njegova izjava je usledila pošto je američki predsednik Donald Tramp rekao da su se Vašington i Teheran saglasili da nastave razgovore uprkos nedavnoj eskalaciji neprijateljstava. Bagei je rekao da je Teheran prihvatio posetu katarskog posrednika Iranu, javila je iranska državna televizija. Tramp je izjavio danas da su SAD pristale na razgovore sa Iranom nakon što je Teheran zatražio nastavak pregovora, ističući da je junski prekid vatre između dve zemlje završen.
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