Kontrola uloženih sredstava: Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

Kurir pre 10 minuta
Kontrola uloženih sredstava: Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

Uputstvo je dostupno na portalu ePodsticaji i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja i detaljno objašnjava postupak pravdanja isplaćenih sredstava. "Podsećamo da je ovo prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal.

Ova obaveza uvedena je izmenama Pravilnika o osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji, sa ciljem da se obezbedi namensko korišćenje državne podrške", navodi se. Ministarstvo poljoprivrede je dodalo da se pravdanje isplaćenih sredstava vrši se isključivo preko opcije "Pravdanje sredstava" u okviru već podnetog zahteva na portalu ePodsticaji. "Zbog toga je važno da poljoprivredni proizvođači znaju da računi koji su ranije dostavljeni uz zahtev putem podnesaka ne
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

N1 Info pre 20 minuta
Objavljeno uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji za 2026. godinu

Objavljeno uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji za 2026. godinu

Serbian News Media pre 50 minuta
Ko ne opravda podsticaje, vraća novac! Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputstvo, evo šta proizvođači treba da urade

Ko ne opravda podsticaje, vraća novac! Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputstvo, evo šta proizvođači treba da urade

Blic pre 1 sat
Objavljeno uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

Objavljeno uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

RINA pre 15 minuta
Važno za poljoprivrednike: Ko ne isprati ovo uputstvo - vraća novac

Važno za poljoprivrednike: Ko ne isprati ovo uputstvo - vraća novac

Mondo pre 40 minuta
Ministarstvo poljoprivrede objavilo Uputstvo za pravdanje podsticaja u proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede objavilo Uputstvo za pravdanje podsticaja u proizvodnji

Politika pre 55 minuta
Ministarstvo poljoprivrede objavilo Uputstvo za pravdanje podsticaja u proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede objavilo Uputstvo za pravdanje podsticaja u proizvodnji

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Poljoprivredaministarstvo poljoprivrede

Ekonomija, najnovije vesti »

Odloženi letovi za Šangaj i Guangdžou usled nepovoljnih vremenskih uslova u Kini

Odloženi letovi za Šangaj i Guangdžou usled nepovoljnih vremenskih uslova u Kini

RTV pre 0 minuta
Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

N1 Info pre 20 minuta
NBS: Agencija Fič zadržala pozitivne izglede Srbije za kreditni rejting investicionog ranga

NBS: Agencija Fič zadržala pozitivne izglede Srbije za kreditni rejting investicionog ranga

Insajder pre 5 minuta
Menja se saobraćajna mapa Srbije: Najvažniji pravac uskoro završen, novi most i velika obilaznica donose rekordnu vezu sa…

Menja se saobraćajna mapa Srbije: Najvažniji pravac uskoro završen, novi most i velika obilaznica donose rekordnu vezu sa Evropom, ovo su svi detalji foto

Kurir pre 45 minuta
Objavljeno uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji za 2026. godinu

Objavljeno uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji za 2026. godinu

Serbian News Media pre 50 minuta