Kontrola uloženih sredstava: Ministarstvo poljoprivrede objavilo uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

Uputstvo je dostupno na portalu ePodsticaji i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja i detaljno objašnjava postupak pravdanja isplaćenih sredstava. "Podsećamo da je ovo prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal.

Ova obaveza uvedena je izmenama Pravilnika o osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji, sa ciljem da se obezbedi namensko korišćenje državne podrške", navodi se. Ministarstvo poljoprivrede je dodalo da se pravdanje isplaćenih sredstava vrši se isključivo preko opcije "Pravdanje sredstava" u okviru već podnetog zahteva na portalu ePodsticaji. "Zbog toga je važno da poljoprivredni proizvođači znaju da računi koji su ranije dostavljeni uz zahtev putem podnesaka ne