"Moj dečko je temelj mog života" Fuad Backović Deen u emotivnoj ispovesti ogolio dušu kao nikad: Živim lep život van buke, a Sarajevo je uvek deo mene

Fuad Deen Backović, koji već godinama živi u Americi, otkrio je za bosanske medije kako izgleda njen život daleko od očiju domaće javnosti.

Kako je istakao, on sada živi lepo i normalno, daleko od javne buke. - Zavisi kome šta predstavlja američki san. Kad voliš ono što radiš i kada si okružen ljudima koji te vide onakvim kakav jesi, tada san prestaje biti slika i postaje stvarni život. Živim lep, miran i vrlo normalan život, daleko od javne buke, i to mi u ovom trenutku odgovara. Američki san je relativan pojam, baš kao i uspeh. Svako ga doživljava drugačije - istakao je Deen, pa dodao: - Sarajevo je