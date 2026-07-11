"Moj dečko je temelj mog života" Fuad Backović Deen u emotivnoj ispovesti ogolio dušu kao nikad: Živim lep život van buke, a Sarajevo je uvek deo mene

Kurir pre 0 minuta
"Moj dečko je temelj mog života" Fuad Backović Deen u emotivnoj ispovesti ogolio dušu kao nikad: Živim lep život van buke, a…

Fuad Deen Backović, koji već godinama živi u Americi, otkrio je za bosanske medije kako izgleda njen život daleko od očiju domaće javnosti.

Kako je istakao, on sada živi lepo i normalno, daleko od javne buke. - Zavisi kome šta predstavlja američki san. Kad voliš ono što radiš i kada si okružen ljudima koji te vide onakvim kakav jesi, tada san prestaje biti slika i postaje stvarni život. Živim lep, miran i vrlo normalan život, daleko od javne buke, i to mi u ovom trenutku odgovara. Američki san je relativan pojam, baš kao i uspeh. Svako ga doživljava drugačije - istakao je Deen, pa dodao: - Sarajevo je
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

"Porodica" Veliki dan za Anu Sević i Darka Lazića! Pevač se oglasio i podelio emotivni kadar koji je sve raznežio (foto)

"Porodica" Veliki dan za Anu Sević i Darka Lazića! Pevač se oglasio i podelio emotivni kadar koji je sve raznežio (foto)

Kurir pre 12 sati
Kada sam se udala DARKO I JA NISMO BILI U KONTAKTU! Katarina Lezić progovorila: PRETEŠKO JE…

Kada sam se udala DARKO I JA NISMO BILI U KONTAKTU! Katarina Lezić progovorila: PRETEŠKO JE…

Svet & Skandal pre 13 sati
"Amerika je za nju Mars, dalje od Budve nije otišla!" Stanija Dobrojević u Eliti žestoko napala Maju Marinković: "Ona je…

"Amerika je za nju Mars, dalje od Budve nije otišla!" Stanija Dobrojević u Eliti žestoko napala Maju Marinković: "Ona je psihopata, želi da bude ja!"

Blic pre 12 sati
"Nemoj to!" Haris Berković burno reagovao na pomen bivše: Evo šta je rekao kada su ga pitali za Radu

"Nemoj to!" Haris Berković burno reagovao na pomen bivše: Evo šta je rekao kada su ga pitali za Radu

Telegraf pre 12 sati
Komemoracija Andriji Bajiću: Supruga Mala Cana u crnini, drže je da ne padne (foto)

Komemoracija Andriji Bajiću: Supruga Mala Cana u crnini, drže je da ne padne (foto)

Večernje novosti pre 14 sati
Minut ćutanja pa emotivni govori: Estrada i kolege se na komemoraciji oprostili od Andrije Bajića (foto)

Minut ćutanja pa emotivni govori: Estrada i kolege se na komemoraciji oprostili od Andrije Bajića (foto)

Večernje novosti pre 14 sati
Sve vreme priča sa suprugovom fotografijom: Mala Cana slomljena na komemoraciji Andrije Bajića (foto)

Sve vreme priča sa suprugovom fotografijom: Mala Cana slomljena na komemoraciji Andrije Bajića (foto)

Večernje novosti pre 13 sati

Ključne reči

Sarajevoamerikapevac

Zabava, najnovije vesti »

Više vas niko neće prevariti na pijaci: 3 zlatna trika da prepoznate najslađu lubenicu: Evo šta znači žuta mrlja, a zbog ovog…

Više vas niko neće prevariti na pijaci: 3 zlatna trika da prepoznate najslađu lubenicu: Evo šta znači žuta mrlja, a zbog ovog detalja svi prave grešku

Blic pre 15 minuta
Verica Rakočević (78) u žutom bikiniju snimala se u vodi sa 35 godina mlađim mužem: Otišli na zabačenu plažu u Grčkoj i…

Verica Rakočević (78) u žutom bikiniju snimala se u vodi sa 35 godina mlađim mužem: Otišli na zabačenu plažu u Grčkoj i pokazali kako uživaju

Blic pre 25 minuta
"Moj dečko je temelj mog života" Fuad Backović Deen u emotivnoj ispovesti ogolio dušu kao nikad: Živim lep život van buke, a…

"Moj dečko je temelj mog života" Fuad Backović Deen u emotivnoj ispovesti ogolio dušu kao nikad: Živim lep život van buke, a Sarajevo je uvek deo mene

Kurir pre 0 minuta
Recept za najmekše domaće piroške: Testo se mesi očas posla i svakome uspeva!

Recept za najmekše domaće piroške: Testo se mesi očas posla i svakome uspeva!

Kurir pre 15 minuta
"Završio sam u hitnoj, bilo mi je jako loše" Sale Tropiko otkrio detalje razvoda i trenutka kada je Jovana napustila dom…

"Završio sam u hitnoj, bilo mi je jako loše" Sale Tropiko otkrio detalje razvoda i trenutka kada je Jovana napustila dom: Nisam znao gde se nalazim...

Kurir pre 14 minuta