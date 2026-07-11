Noskova posle osvajanja Vimbldona: Morala sam dobro da se namučim, zajedno smo ispisale istoriju
Kurir pre 10 minuta
"Nikada nije lako osvojiti poslednji poen. Karo, zaista si me naterala da se dobro namučim za ovo", rekla je Noskova. Noskova je osvojila svoj prvi grend slem trofej u karijeri, pošto je u finalu Vimbldona pobedila Muhovu sa 6:2, 5:7, 6:3. Sa 21 godinom, Noskova je postala najmlađa šampionka Vimbldona otkako je njen idol, češka legenda Petra Kvitova osvojila prvu od svoje dve titule u Londonu 2011. godine. Ona je, takođe, postala treća Čehinja u poslednje četiri