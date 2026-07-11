Pao dogovor: Elajdža Brajant produžio ugovor sa Hapoelom

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant produžio je danas ugovor sa tim klubom do 2029. godine. "Veoma sam uzbuđen što nastavljam u crvenom dresu i jedva čekam da ponovo vidim sve.

Već se radujem povratku na posao i nastavku napornog rada", rekao je Brajant. Brajant je stigao u Hapoel u leto 2025. godine iz Efesa i bio je deo istorijske debitantske sezone u Evroligi i plasmana u plej-of. ; On je prošle sezone odigrao 38 utakmica u Evroligi i prosečno je beležio 15,4 poena, 5,2 skoka i 3,3 asistencije. Brajant je izabran u prvi tim Evrolige, nakon što je predvodio Hapoel do šestog mesta na tabeli u regularnom delu sezone.