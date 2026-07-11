Poginula još jedna žena u stravičnom udesu Užas na auto-putu Miloš Veliki: dve osobe teško povređene, auto se isprevrtao

Na auto-putu Miloš Veliki od Pakovraća ka Požegi, posle tunela Laz tokom dana došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena poginula jedna ženska osoba, a još dvoje je povređeno. - Najverovatnije je osoba koja je vozila beli pežo, beogradskih registarskih oznaka izgubila kontrolu, automobil se isprevrtao. Prema za sada nezvanično dobijenim informacijama, jedna osoba je poginula, a dve su povređene, kaže za RINU