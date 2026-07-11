Posle 15 godina pali osumnjičeni: Uhapšene dve osobe u Grčkoj zbog jezivog napada na banku u kojem su poginule tri osobe

Grčka policija je u petak uhapsila dve osobe zbog napada "Molotovljevim koktelima" iz 2010. godine, kada su tri osobe poginule u banci zapaljenoj tokom masovnih demonstracija protiv mera štednje.

Troje zaposlenih u Marfin banci - muškarac i dve žene, od kojih je jedna bila trudna - ostali su zarobljeni u zgradi na koju su demonstranti bacili "Molotovljeve koktele", pošto se vatra naglo proširila. Ta ekspozitura Marfin banke u Atini našla se na ruti protesta desetina hiljada građana, koji su stupili u generalni štrajk zbog rigoroznih mera štednje, koje je vlada uvela da bi dobila prvi paket pomoći od Međunarodnog monetarnog fonda i članica evrozone. Iako su