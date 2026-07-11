Recept za najmekše domaće piroške: Testo se mesi očas posla i svakome uspeva!

Kurir pre 15 minuta  |  Žena)
Recept za najmekše domaće piroške: Testo se mesi očas posla i svakome uspeva!

Zahvaljujući lako pamtljivim merama, nema komplikovanog vaganja niti bojazni da će testo ispasti tvrdo ili suvo.

Ove piroške možete pripremiti prazne ili ih napuniti sirom, šunkom, pečurkama, krompirom, mesom, džemom ili čokoladnim kremom. Recept za najmekše domaće piroške Sastojci: 3 šolje pšeničnog brašna 1 šolja mleka 10 g suvog kvasca 2 jaja 3 kašike ulja 1 kašika šećera 1 kašičica soli Priprema: 1. Pripremite kvasac Mleko zagrejte da bude mlako, ali ne vrelo. Dodajte šećer i suvi kvasac, promešajte i ostavite desetak minuta da se na površini pojavi pena. U posebnoj
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Ubacite ovaj proizvod iz frižidera u teglu i spasite biljke od najezde puževa bez kapi hemije

Ubacite ovaj proizvod iz frižidera u teglu i spasite biljke od najezde puževa bez kapi hemije

Blic pre 1 sat
Piletina u sosu od pečuraka! Ručak gotov za pola sata po receptu Zlate Petrović!

Piletina u sosu od pečuraka! Ručak gotov za pola sata po receptu Zlate Petrović!

Svet & Skandal pre 19 sati
Sipajte jednu kašiku ovog začina u litar vode i spasite povrće od smrdibuba

Sipajte jednu kašiku ovog začina u litar vode i spasite povrće od smrdibuba

Blic pre 19 sati
Lažne knedle sa šljivama! Milica Todorović zna tajnu viralnog recepta!

Lažne knedle sa šljivama! Milica Todorović zna tajnu viralnog recepta!

Svet & Skandal pre 20 sati
Hleb bez brašna i kvasca je hit: Parvi se za 15 minuta, a ukus oduševljava!

Hleb bez brašna i kvasca je hit: Parvi se za 15 minuta, a ukus oduševljava!

Kurir pre 24 sata
(Foto) Terasa kao jedan stan u Beogradu: Poznati par kupio luks nekretninu u Dubaiju! U dvorištu bazen, zavirite u suvi luskuz…

(Foto) Terasa kao jedan stan u Beogradu: Poznati par kupio luks nekretninu u Dubaiju! U dvorištu bazen, zavirite u suvi luskuz (foto)

Blic pre 1 dan
Plazma kolač bez pečenja sprema Ana Sević!

Plazma kolač bez pečenja sprema Ana Sević!

Svet & Skandal pre 1 dan

Ključne reči

Suvi DoMlekorecept

Zabava, najnovije vesti »

Više vas niko neće prevariti na pijaci: 3 zlatna trika da prepoznate najslađu lubenicu: Evo šta znači žuta mrlja, a zbog ovog…

Više vas niko neće prevariti na pijaci: 3 zlatna trika da prepoznate najslađu lubenicu: Evo šta znači žuta mrlja, a zbog ovog detalja svi prave grešku

Blic pre 15 minuta
Verica Rakočević (78) u žutom bikiniju snimala se u vodi sa 35 godina mlađim mužem: Otišli na zabačenu plažu u Grčkoj i…

Verica Rakočević (78) u žutom bikiniju snimala se u vodi sa 35 godina mlađim mužem: Otišli na zabačenu plažu u Grčkoj i pokazali kako uživaju

Blic pre 25 minuta
"Moj dečko je temelj mog života" Fuad Backović Deen u emotivnoj ispovesti ogolio dušu kao nikad: Živim lep život van buke, a…

"Moj dečko je temelj mog života" Fuad Backović Deen u emotivnoj ispovesti ogolio dušu kao nikad: Živim lep život van buke, a Sarajevo je uvek deo mene

Kurir pre 0 minuta
Recept za najmekše domaće piroške: Testo se mesi očas posla i svakome uspeva!

Recept za najmekše domaće piroške: Testo se mesi očas posla i svakome uspeva!

Kurir pre 15 minuta
"Završio sam u hitnoj, bilo mi je jako loše" Sale Tropiko otkrio detalje razvoda i trenutka kada je Jovana napustila dom…

"Završio sam u hitnoj, bilo mi je jako loše" Sale Tropiko otkrio detalje razvoda i trenutka kada je Jovana napustila dom: Nisam znao gde se nalazim...

Kurir pre 14 minuta