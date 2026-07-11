Recept za najmekše domaće piroške: Testo se mesi očas posla i svakome uspeva!

Zahvaljujući lako pamtljivim merama, nema komplikovanog vaganja niti bojazni da će testo ispasti tvrdo ili suvo.

Ove piroške možete pripremiti prazne ili ih napuniti sirom, šunkom, pečurkama, krompirom, mesom, džemom ili čokoladnim kremom. Recept za najmekše domaće piroške Sastojci: 3 šolje pšeničnog brašna 1 šolja mleka 10 g suvog kvasca 2 jaja 3 kašike ulja 1 kašika šećera 1 kašičica soli Priprema: 1. Pripremite kvasac Mleko zagrejte da bude mlako, ali ne vrelo. Dodajte šećer i suvi kvasac, promešajte i ostavite desetak minuta da se na površini pojavi pena. U posebnoj