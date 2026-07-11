"Ruke su mu bile krvave, ali je čvrsto držao" Slučaj ispadanja kroz prozor aviona: Horor koji je Ljubiša preživeo, majka dvoje dece nije uspela! (foto)

Kurir pre 12 minuta  |  Blic
"Ruke su mu bile krvave, ali je čvrsto držao" Slučaj ispadanja kroz prozor aviona: Horor koji je Ljubiša preživeo, majka dvoje…

Slučaj Ljubiše Karovića (61) koji je, pre svega, prisebnošću i brzom reakcijom svoje supruge Svetlane Grković ali i ostalih putnika preživeo kada ga je dekompresija izvukla kroz prozor aviona tokom leta,podseća na jedan koji se dogodio pre osam godina u Americi.

I tada su delovi motora razbili prozor i nagli pad pritiska je delimično izvukao putnicu Dženifer Riordan kroz novonastalu rupu dok je letelica bila na visini od 9.700 metara, ali se, nažalost, drama završila tragično. Kao i u slučaju Karovića, putnici aviona kompanije "Sautvest erlajns" su i te 2018. pokušali da joj spasu život - zgrabili su je i vukli nazad u kabinu. Međutim, ona je kasnije preminula, dok je sedam osoba povređeno. Piloti dvomotornog "Boinga 737",
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