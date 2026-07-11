Rusi balističkim raketama zasuli Kijev! Odjeknule snažne eksplozije! Gori ukrajinska prestonica, ima ranjenih! Hitno se oglasio Vitalij Kličko! (foto/video)

Kurir pre 5 minuta  |  Kyiv Post/ Kyiv
Rusi balističkim raketama zasuli Kijev! Odjeknule snažne eksplozije! Gori ukrajinska prestonica, ima ranjenih! Hitno se…

Prve eksplozije čule su se oko 3:38 časova, pre nego što su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost u glavnom gradu u 3:40, a potom i u okolnoj Kijevskoj oblasti u 3:54 sati. - Neprijatelj napada prestonicu raketama.

Molimo građane da ostanu na bezbednim mestima - napisao je na Telegramu načelnik Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko kasnije je potvrdio da je grad bio meta balističkih raketa. - Broj povređenih u prestonici porastao je na šest - saopštio je Tkačenko u prvim izveštajima. Tri osobe su prevezene u bolnicu, dok je još troje povređenih zbrinuto na licu mesta. Zvaničnici tada nisu izneli dodatne informacije o
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