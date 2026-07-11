Vrnjačka Banja u znaku karnevala: Više od 40 programa i velika međunarodna povorka od 12. do 19. jula

Kurir pre 6 minuta  |  Beta
Vrnjačka Banja u znaku karnevala: Više od 40 programa i velika međunarodna povorka od 12. do 19. jula

U Vrnjačko Banji, tradicionalni karneval biće organizovan od 12. do 19. jula, najavili su organizatori.

Biće organizovano više od 40 dešavanja uključujući i brojne koncerte za različite uzraste i ukuse, nastupe plesnih trupa, ali o predstave za decu i niz drugih programa, piše na društvenim mrežama. Velika međunarodna karnevalska povorka zakazan je za subotu, 18 jula, kada u Vrnjačku Banju tradicionalno dolaze učesnici iz regiona ali i raznih krajeva sveta. Kurir.rs/Beta
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Vrnjačka Banja u znaku karnevala: Više od 40 programa i velika međunarodna povorka od 12. do 19. jula

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