Završio sa reprezentacijom nakon tragičnog kraja na Mundijalu! Najbolji u istoriji ove reprezentacije više neće igrati za nacionalni tim

Senegal je na Mundijalu eliminisan u šesnaestini finala porazom od Belgije posle produžetaka.

Tridesetčetvorogodišnji Sadio Mane, koji je i dalje pod ugovorom sa Al Nasrom do 2027. godine, odlučio je da nastavi klupsku karijeru, ali više neće igrati za nacionalni tim. Nekadašnji kapiten Senegala za reprezentaciju je debitovao 2012. godine i tokom 14 godina odigrao 130 utakmica. Bio je jedan od ključnih igrača u osvajanju titule prvaka Afrike 2021. godine, dve godine nakon poraza u finalu Kupa afričkih nacija. U oproštajnoj poruci zahvalio je navijačima na