"Završio sam u hitnoj, bilo mi je jako loše" Sale Tropiko otkrio detalje razvoda i trenutka kada je Jovana napustila dom: Nisam znao gde se nalazim...

Kurir pre 14 minuta
"Završio sam u hitnoj, bilo mi je jako loše" Sale Tropiko otkrio detalje razvoda i trenutka kada je Jovana napustila dom…

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, posle mnogo vremena je progovorio o razvodu od koleginice Jovane Pajić.

On je rekao da je jako teško podneo trenutak kada je Jovana sa ćerkama napustila porodični stan u kojem su do tada zajedno živeli. Sale je rekao da je tada završio u Hitnoj pomoći, te da je zvao porodicu da bude uz njega i pomogne mu da prebrodi težak period. - Završio sam u Hitnoj... Bilo mi je jako loše. Zapravo, sve mi je delovalo nestvarno. Bilo mi je baš teško i morao sam da pozovem roditelje da dođu po mene jer sam već bio flipnuo. Bio je to zaista težak
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

„Odlučila sam da se razvedem”: Ovako je Kaća donela tešku odluku, a onda je presekla sa Darkom

„Odlučila sam da se razvedem”: Ovako je Kaća donela tešku odluku, a onda je presekla sa Darkom

Telegraf pre 1 dan
TE MISLI SU ME PRESTRAVILE! Jovana Pajić otkrila: NISAM HTELA DA ODUSTANEM, DA DECA KAŽU…

TE MISLI SU ME PRESTRAVILE! Jovana Pajić otkrila: NISAM HTELA DA ODUSTANEM, DA DECA KAŽU…

Svet & Skandal pre 11 sati
"Više se neću udavati": Jovana Pajić otkrila istinu o razvodu od Saleta Tropika

"Više se neću udavati": Jovana Pajić otkrila istinu o razvodu od Saleta Tropika

Mondo pre 11 sati
"Definitivno se nikad više neću udati!" Jovana Pajić otvorila dušu o paklu razvoda od Saleta Tropika: Progovorila o najvećem…

"Definitivno se nikad više neću udati!" Jovana Pajić otvorila dušu o paklu razvoda od Saleta Tropika: Progovorila o najvećem strahu i zašto više ne želi da čuje za brak

Blic pre 12 sati
Kada sam se udala DARKO I JA NISMO BILI U KONTAKTU! Katarina Lezić progovorila: PRETEŠKO JE…

Kada sam se udala DARKO I JA NISMO BILI U KONTAKTU! Katarina Lezić progovorila: PRETEŠKO JE…

Svet & Skandal pre 13 sati
Minut ćutanja pa emotivni govori: Estrada i kolege se na komemoraciji oprostili od Andrije Bajića (foto)

Minut ćutanja pa emotivni govori: Estrada i kolege se na komemoraciji oprostili od Andrije Bajića (foto)

Večernje novosti pre 14 sati
"Od kada sam postala majka ne izlazim" Goga Sekulić će ovog leta ipak pogaziti reč, a evo i zašto: "Ne mešam posao i…

"Od kada sam postala majka ne izlazim" Goga Sekulić će ovog leta ipak pogaziti reč, a evo i zašto: "Ne mešam posao i zadovoljstvo"

Blic pre 17 sati

Ključne reči

estradaJovana pajicrazvodsale tropiko

Zabava, najnovije vesti »

Više vas niko neće prevariti na pijaci: 3 zlatna trika da prepoznate najslađu lubenicu: Evo šta znači žuta mrlja, a zbog ovog…

Više vas niko neće prevariti na pijaci: 3 zlatna trika da prepoznate najslađu lubenicu: Evo šta znači žuta mrlja, a zbog ovog detalja svi prave grešku

Blic pre 15 minuta
Verica Rakočević (78) u žutom bikiniju snimala se u vodi sa 35 godina mlađim mužem: Otišli na zabačenu plažu u Grčkoj i…

Verica Rakočević (78) u žutom bikiniju snimala se u vodi sa 35 godina mlađim mužem: Otišli na zabačenu plažu u Grčkoj i pokazali kako uživaju

Blic pre 25 minuta
"Moj dečko je temelj mog života" Fuad Backović Deen u emotivnoj ispovesti ogolio dušu kao nikad: Živim lep život van buke, a…

"Moj dečko je temelj mog života" Fuad Backović Deen u emotivnoj ispovesti ogolio dušu kao nikad: Živim lep život van buke, a Sarajevo je uvek deo mene

Kurir pre 0 minuta
Recept za najmekše domaće piroške: Testo se mesi očas posla i svakome uspeva!

Recept za najmekše domaće piroške: Testo se mesi očas posla i svakome uspeva!

Kurir pre 15 minuta
"Završio sam u hitnoj, bilo mi je jako loše" Sale Tropiko otkrio detalje razvoda i trenutka kada je Jovana napustila dom…

"Završio sam u hitnoj, bilo mi je jako loše" Sale Tropiko otkrio detalje razvoda i trenutka kada je Jovana napustila dom: Nisam znao gde se nalazim...

Kurir pre 14 minuta