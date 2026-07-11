Sa tržišta u Srbiji povučeno oko 25.000 elektronskih cigareta

Moj Novi Sad pre 9 minuta
Sa tržišta u Srbiji povučeno oko 25.000 elektronskih cigareta

Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede sprovela je vanredni inspekcijski nadzor u prometu elektronskih cigareta i srodnih proizvoda.

Nakon toga su sa tržišta Srbije povučene 24.852 elektronske cigarete različitih ukusa, čija je procenjena vrednost oko 24 miliona dinara. U saopštenju ministarstva se navodi, da je utvrđeno da ti proizvodi nisu bili u skladu sa odredbama Zakona o duvanu, zbog čega je naloženo njihovo povlačenje sa tržišta i zabranjeno njihovo dalje stavljanje u promet do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, prenosi N1. − Cilj inspekcijskog nadzora je dosledna primena zakona,
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