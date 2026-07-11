"Ako ginemo, ginemo zajedno": Ispovest Svetlane koja je spasila muža da ne ispadne iz aviona sa visine od 6.000 metara

Svet je i dalje u šoku nakon situacije na letu avio-kompanije “Rajaner” u petak 10. jula kada je pukao prozor usred leta zbog čega je državljanin Srbije (61) umalo ispao iz letelice.

Konzulat u Solunu otkrio je da on nije životno ugrožen na svu sreću, a njegova supruga Svetlana je u razgovoru za " Nova S" otkrila šta se tačno dogodilo, opisala je pakao koji su doživeli na 6.000 metara visine. Ljubiša Grković, državljanin Srbije koji je trenutno u žiži svetske javnosti, je sa suprugom Svetlanom krenuo na rođendan njenog brata u Olimpskoj regiji u Grčkoj. Krenuli su avionom "Rajaner" avio-kompanije iz Soluna u Minhen u Nemačkoj i posle 30-ak