Danas slavimo prenošenje moštiju Svetog Kira i Jovana: Ovu molitvu treba svi da izgovore

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Danas slavimo prenošenje moštiju Svetog Kira i Jovana: Ovu molitvu treba svi da izgovore

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) i vernici danas obeležavaju dan posvećen Svetom Kiru i Jovanu, hrišćanskim svetiteljima koje pamtimo kao čudotvorce, tačnije dan kad su njihove mošti prenete u Manutin.

Ovi sveti mučenici praznuju se 13. februara, a 11. jula praznuje se prenos njihovih moštiju iz Kanoposa u Manutin i mnogobrojna čudesa, koja su se dogodila od njihovih moštiju. Sveti Kiril, patrijarh aleksandrijski, molio se Bogu, da uništi idolsko nečestije u mestu Manutinu, gde je bio idolski hram i gde je vladala sila demonska. Tada se javi patrijarhu anđeo Božji i reče mu, da će Manutin biti očišćen od nečistija, ako on prenese na to mesto mošti svetih Kira i
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