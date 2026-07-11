Florentino sprema najveći transfer u istoriji: Daće 250 miliona za zvezdu Svetskog prvenstva

Mondo pre 16 minuta  |  Nikola Lalović
Florentino sprema najveći transfer u istoriji: Daće 250 miliona za zvezdu Svetskog prvenstva

Real Madrid je tokom leta najavio najveći transfer na svetu i mislilo se da će dovesti Hulijana Alvareza iz Atletika.

Ipak, to se nije desilo i ispostavilo se da je Alvarez na korak od Barselone, ali nije odustao Florentino Perez. Sada strani mediji navode da je spreman da obori svetski rekord i plati najveće obeštećenje u istoriji, ali za vezistu selekcije Francuske Majkla Olisea. Sjajni kreativac koji je posle Kristal Palasa eksplodirao u sastavu Bajerna. Sada je na Svetskom prvenstvu jedan od najboljih igrača Francuske, a Real Madrid ne pita za cenu. Novac nije problem, platiće
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