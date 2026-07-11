Istorijsko finale Vimbldona: Dve Čehinje se borile kao lavice, pobedila ona koju Englezi ne vole

Češka slavi! U češkom finalu Vimbldona sastale su se Linda Noskova i Karolina Muhova i na kraju je Noskova uspela da dođe do svog prvog grend slem pehara pobedom 6:2, 5:7, 6:3.

Tako se nastavila velika tradicija češkog ženskog tenisa, pošto su Vimbldon pre Linde Noskove osvajale Martina Navratilova, Jana Novotna, Petra Kvitova, Marketa Vondrušova i Barbora Krejčikova. Publika se ovoga puta potpuno svrstala na stranu Muhove i kao mnogo puta u slučaju Novaka Đokovića - izgubila. Brzo je Muhova u prvom setu izgubila svoj servis, a kada se to desilo i drugi put bilo je jasno da je set gotov. U drugom setu je povela brekjkom 4:2 šampionka