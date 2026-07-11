Najbizarniji transfer u Evroligi: Barselona zaradila 900.000 evra za igrača koji nije ni debitovao

Jedan od najbizarnijih transfera viđen je u Evroligi.

Mozes Rajt (27, 206cm) je potpisao za Barselonu posle epizode u Žalgirisu, ali tu neće igrati naredne sezone. Nije odigrao ni sekund u dresu španskog kluba koji će za njega inkasirati odlično obeštećenje. Došlo je do zaokreta i američki centar će karijeru da nastavi u Armaniju. Tim iz Milana će za to platiti Špancima obeštećenje od 900.000 evra. Potpuno bizarna situacija na evropskom tržištu pravo niotkuda. Rajt je posle koledža izašao na NBA draft i tamo nije