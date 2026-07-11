Nebojša Tubić Žabac vodi tešku borbu sa demencijom i depresijom: Stanje mu se pogoršalo, isplivali detalji

Mondo pre 11 minuta  |  Ana Živančević
Nebojša Tubić Žabac vodi tešku borbu sa demencijom i depresijom: Stanje mu se pogoršalo, isplivali detalji

Nekadašnji partner pevačice Goce Božinovske, Nebojša Tubić, zabrinuo je javnost emotivnom objavom na društvenim mrežama u kojoj je otvoreno progovorio o zdravstvenim problemima sa kojima se svakodnevno suočava.

Tubić je svojim pratiocima otkrio da vodi tešku borbu sa bolešću koja je, kako tvrdi, posledica zdravstvenih komplikacija nastalih nakon ranjavanja koje je preživeo. Prema njegovim rečima, stanje se pogoršava, a svakodnevica mu je postala ispunjena izazovima. "Bolest je sve jača i bez tableta je borba do poslednjeg daha.Demencija i depresija ne posustaju, obruč se svakim danom sve više steže oko mene. Motiv su mi duge šetnje i jedini saveznik koji me drže u
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