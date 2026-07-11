"Novače, blagosloveni smo što zajedno idemo dalje": Jelena se dirljivim snimkom oglasila sa Vimbldona

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković završio je takmičenje na Vimbldonu porazom u polufinalu protiv Janika Sinera (3.0), a nakon meča imao je nekoliko izjava koje će se pamtiti.

Govorio je da mu nije potreban dodatni pritisak, da je karijera uspešna i bez 25. grend slem titule i da se nada još jednom povratku na Vimbldon. Kada se završe teški mečevi i razgovori sa novinarima, zna se gde Novak dobije podršku da nastavi dalje. Poslednjih godina mu je porodica daleko bitnija od tenisa, a i sam česo ističe da mu je od ogromnog značaja to što deca mogu da ga gledaju kako igra epske mečeve na najvećim turnirima. Upravo je trenutke njegove