"Osvetiću krv svog oca": Novi vrhovni vođa Irana poslao jezivu poruku Trampu i Izraelu

Mondo pre 3 sata  |  Aleksandar Blagić
"Osvetiću krv svog oca": Novi vrhovni vođa Irana poslao jezivu poruku Trampu i Izraelu

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei najavio osvetu zbog ubistva svog oca, javlja " Skaj Njuz".

Modžtaba se oglasio na svom "Telegram" nalogu usred visokih tenzija Sjedinjenih Država i Irana dok traje prekid vatre (makar formalno) koji je blizu pucanja zbog učestalih međusobnih napada obe strane. "Osvetiću se za smrt svog oca. To je zahtev cele nacije i mora da se uradi. Obećavamo da ćemo osvetiti krv vođe mučenika i svih mučenika ova dva rata zločinačkih i osramoćenih ubica", naveo je on u svom obraćanju na društvenim mrežama. Da podsetimo, vrhovni vođa
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