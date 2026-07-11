Srbija u finalu Evropskog prvenstva: Usred Haga u drami pala je Holandija

Mondo pre 2 sata  |  Nikola Lalović
Srbija u finalu Evropskog prvenstva: Usred Haga u drami pala je Holandija

Kako igraju naše devojke! Juniorska selekcija Srbije u odbojci savladala je u polufinalu Holandiju 3:2 (28:26, 20:25, 26:28, 25:22, 15:12) i posle velike drame plasirala se u finale Evropskog prvenstva.

Naše evojke su u Hagu uspele da preokrenu i pobede u taj-brejku. U finalu će nam rivalke biti Italijanke koji su sa 3:0 (25:11, 25:15, 25:15) pregazile Španiju. Srbija je u prvom setu u drami uspela da ima više nerava i da povede, a onda je mnogo lakše rival uzeo drugi set. U trećem je Holandija uz pomoć svoje bučne publike dobila u neizvesnoj završnici. I na kraju smo videli neverovatnu pobedu Srbije koja je u dva seta odigrala najbolju odbojku od početka
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