Srpski slikar sa Arkanom držao klub u kom se okupljalo beogradsko podzemlje: A onda ga našli zadavljenog kesom

Mondo pre 20 minuta  |  Jelena Sitarica
Srpski slikar sa Arkanom držao klub u kom se okupljalo beogradsko podzemlje: A onda ga našli zadavljenog kesom

Dragan Malešević Tapi bio je jedan od najistaknutijih srpskih slikara i vodeći predstavnik domaćeg hiperrealizma, čiji je raskošan talenat pomerao granice preciznosti u umetnosti, a koliko je bio cenjen i tražen umetnik svedoče i priče da su pojedine njegove slike dostizale cenu od čak 100.000 američkih dolara.

Ipak, u javnosti se na kraju daleko više pričalo o kontroverzama iz njegovog privatnog života nego o samim slikama. Za njim su ostale brojne urbane legende koje ga opisuju kao majstora falsifikata i čoveka s one strane zakona. Jedna od priča koju je sam često prepričavao odnosila se na njegov prvi falsifikat. Dok je bio učenik četvrtog razreda osnovne škole, jedan školski drug zamolio ga je da mu napravi lekarsko opravdanje. Malešević je tada improvizovao pečat
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