Tragedija u avionu na 9.700 metara: Majka dvoje dece ispala iz aviona, nije imala sreće kao Ljubiša

Mondo pre 5 sati  |  Mila Matović
Tragedija u avionu na 9.700 metara: Majka dvoje dece ispala iz aviona, nije imala sreće kao Ljubiša

Slučaj Ljubiše Karovića (61) koji je, pre svega, prisebnošću i brzom reakcijom svoje supruge Svetlane Grković ali i ostalih putnika preživeo kada ga je dekompresija izvukla kroz prozor aviona tokom leta, podseća na jedan koji se dogodio pre osam godina u Americi.

I tada su delovi motora razbili prozor i nagli pad pritiska je delimično izvukao putnicu Dženifer Riordan kroz novonastalu rupu dok je letelica bila na visini od 9.700 metara, ali se, nažalost, drama završila tragično. Kao i u slučaju Karovića, putnici aviona kompanije "Sautvest erlajns" su i te 2018. pokušali da joj spasu život - zgrabili su je i vukli nazad u kabinu. Međutim, ona je kasnije preminula, dok je sedam osoba povređeno. Piloti dvomotornog "Boinga 737",
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