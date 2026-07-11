"Završio sam u Hitnoj, bilo mi je jako loše": Potresne reči Saleta Tropika o teškom razvodu od Jovane Pajić

Mondo pre 36 minuta  |  Ana Živančević
"Završio sam u Hitnoj, bilo mi je jako loše": Potresne reči Saleta Tropika o teškom razvodu od Jovane Pajić

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, posle mnogo vremena je progovorio o razvodu od koleginice Jovane Pajić.

On je rekao da je jako teško podneo trenutak kada je Jovana sa ćerkama napustila porodični stan u kojem su do tada zajedno živeli. Sale je rekao da je tada završio u Hitnoj pomoći, te da je zvao porodicu da bude uz njega i pomogne mu da prebrodi težak period. "Završio sam u Hitnoj... Bilo mi je jako loše. Zapravo, sve mi je delovalo nestvarno. Bilo mi je baš teško i morao sam da pozovem roditelje da dođu po mene jer sam već bio flipnuo. Bio je to zaista težak
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