Žena (68) poginula, dvoje povređenih u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Miloš Veliki

ČAČAK – Na auto-putu „Miloš Veliki“ na deonici od Pakovraća ka Požegi, posle tunela Laz, nedaleko od Lučana danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna žena(68), a još dvoje je povređeno, saznaje Tanjug.

Do nesreće je došlo oko 12.40 sati kada je osoba koja je upravljala vozilom izgubila kontrolu nad automobilom koji je sleteo sa kolovoza. Dve povređene osobe prevezene su u Opštu bolnicu u Čačku. Kako je saopšteno iz te zdravstvene ustanove, na Urgentno prijemno odeljenje primljene su dve povređene žene. Izvor: Tanjug