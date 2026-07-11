Držala muža da ne ispadne iz aviona: Uhvatila sam ga za noge i pomislila "ako ginemo, ginemo zajedno"

Svetlana Grković držala je supruga Ljubišu Karovića, kojeg je tokom leta iz Soluna za Memingen vazduh povukao van letelice kroz razbijeni prozor.

Grković je za portal Nova.rs ispričala šta se dogodilo tokom leta i kako su joj drugi putnici pomogli dok se borila za život svog supruga. Svetlana i Ljubiša su se vraćali sa letovanja u Olimpskoj regiji, a tokom leta avionom "Rajanera" dremali su u sedištima, kada je iznenada puklo staklo na prozoru. "Kao da se odlomio deo motora koji je udario u prozor pored koga je sedeo moj suprug Ljubiša. Kako se prozor razbio, došlo je do dekompresije u kabini. Pritisak je