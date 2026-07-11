Držala muža da ne ispadne iz aviona: Uhvatila sam ga za noge i pomislila "ako ginemo, ginemo zajedno"

N1 Info pre 43 minuta  |  nova.rs
Držala muža da ne ispadne iz aviona: Uhvatila sam ga za noge i pomislila "ako ginemo, ginemo zajedno"

Svetlana Grković držala je supruga Ljubišu Karovića, kojeg je tokom leta iz Soluna za Memingen vazduh povukao van letelice kroz razbijeni prozor.

Grković je za portal Nova.rs ispričala šta se dogodilo tokom leta i kako su joj drugi putnici pomogli dok se borila za život svog supruga. Svetlana i Ljubiša su se vraćali sa letovanja u Olimpskoj regiji, a tokom leta avionom "Rajanera" dremali su u sedištima, kada je iznenada puklo staklo na prozoru. "Kao da se odlomio deo motora koji je udario u prozor pored koga je sedeo moj suprug Ljubiša. Kako se prozor razbio, došlo je do dekompresije u kabini. Pritisak je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

"Ruke su mu bile krvave, ali je čvrsto držao" Slučaj ispadanja kroz prozor aviona: Horor koji je Ljubiša preživeo, majka dvoje…

"Ruke su mu bile krvave, ali je čvrsto držao" Slučaj ispadanja kroz prozor aviona: Horor koji je Ljubiša preživeo, majka dvoje dece nije uspela! (foto)

Kurir pre 1 sat
"Bile su mu krvave ruke, ali ju je čvrsto držao" Slučaj ispadanja kroz prozor aviona tokom leta: Majka dvoje dece nije imala…

"Bile su mu krvave ruke, ali ju je čvrsto držao" Slučaj ispadanja kroz prozor aviona tokom leta: Majka dvoje dece nije imala sreće kao Ljubiša iz Srbije

Blic pre 3 sata
Tragedija u avionu na 9.700 metara: Majka dvoje dece ispala iz aviona, nije imala sreće kao Ljubiša

Tragedija u avionu na 9.700 metara: Majka dvoje dece ispala iz aviona, nije imala sreće kao Ljubiša

Mondo pre 2 sata
Srbin u Rajaneru gledao smrt u oči: Ispao do ramena kroz prozor, ovako je srećom izbegao najgori scenario

Srbin u Rajaneru gledao smrt u oči: Ispao do ramena kroz prozor, ovako je srećom izbegao najgori scenario

Mondo pre 4 sati
"Ako ginemo, ginemo zajedno": Ispovest Svetlane koja je spasila muža da ne ispadne iz aviona sa visine od 6.000 metara

"Ako ginemo, ginemo zajedno": Ispovest Svetlane koja je spasila muža da ne ispadne iz aviona sa visine od 6.000 metara

Mondo pre 4 sati
EKSKLUZIVNO Ispovest Svetlane, koja je herojski spasila muža koji je umalo ispao iz aviona: "Ako ginemo, ginemo zajedno"

EKSKLUZIVNO Ispovest Svetlane, koja je herojski spasila muža koji je umalo ispao iz aviona: "Ako ginemo, ginemo zajedno"

Nova pre 5 sati
Grčki lekari se oglasili o stanju Srbina povređenog na letu iz Soluna

Grčki lekari se oglasili o stanju Srbina povređenog na letu iz Soluna

Sputnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Solun

Društvo, najnovije vesti »

Studenti u blokadi: Nepoznata osoba polila kuću našeg kolege crvenom farbom

Studenti u blokadi: Nepoznata osoba polila kuću našeg kolege crvenom farbom

Danas pre 13 minuta
„Skaj poruke se u Srbiji drže u fiokama“: Slučaj Kokeze i Vidića podsetio je na ovu aplikaciju – kako je funkcionisala i ko ju…

„Skaj poruke se u Srbiji drže u fiokama“: Slučaj Kokeze i Vidića podsetio je na ovu aplikaciju – kako je funkcionisala i ko ju je koristio?

Danas pre 43 minuta
Frankenštajnova čeda

Frankenštajnova čeda

Danas pre 1 sat
Na Trgu Republike obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici i protest protiv tog skupa

Na Trgu Republike obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici i protest protiv tog skupa

Danas pre 53 minuta
Za bezbrižan i opušten odmor: Najbolje plaže na Halkidikiju za porodice sa decom

Za bezbrižan i opušten odmor: Najbolje plaže na Halkidikiju za porodice sa decom

Danas pre 1 sat