Na Trgu republike obeležena godišnjica genocida u Srebrenici, skup ometao Simo Spasić

Skup građana koji su se u subotu uveče okupili na beogradskom Trgu republike kako bi paljenjem sveća i polaganjem cveća obeležili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici završen je bez incidenata.

Istovremeno na Trgu republike bile su i osobe koje se protive ovom skupu, predvođene Simom Spasićem. Na Trgu republike je bilo prisutno i nekoliko osoba okupljenih oko predsednika Udruženja porodica kidnapovanih, ubijenih i nestalih sa prostora Kosova Sime Spasića. Njih je policija odvajala od ostalih građana, dok su slali poruke posredstvom megafona, narušavali tišinu i negirali da se genocid dogodio. Dve grupe građana okupile su se večeras oko 20 časova na Trgu