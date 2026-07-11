Osude napada na Arsenijevića: Hitno pronaći i procesuirati počinioce

Pisca i programskog direktora festivala "Krokodil" Vladimira Arsenijevića danas je napala i pretukla grupa huligana ispod Brankovog mosta u Beogradu.

To su osudile pojedine stranke i organizacija civilnog društva. Pokret slobodnih građana (PSG) je uz najoštriju osudu napad na Arsenijevića ocenio da je to posledica politike poricanja genocida u Srebrenici. "Ovo nije izolovani incident, već posledica atmosfere koju godinama stvaraju poricanje genocida, istorijski revizionizam i nekažnjeno širenje nacionalističke mržnje", naveo je PSG u saopštenju. Prema PSG, kada institucije ćute pred pretnjama i nasiljem, a