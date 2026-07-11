Svež asfalt i mnogo pitanja za Vučića u Sinkovcima: „Će ga cunemo, nećemo da ga tepamo“
N1 Info pre 1 sat | Gordana Bjeletić
Predsednik Srbije nastavio je svoju predizbornu turneju.
Otvorio je put dug 3,9 kilometara između sela Gornje i Donje Sinkovce kod Leskovca. Obišao je i mobilnu ambulantu i razgovarao sa meštanima. I ekipa N1 bila u Sinkovcima, ali nije bila deo predsednikovog protokola. Ekipa N1 poranila je i zabeležila poslednje pripreme za dolazak Aleksandra Vučića, svedočanstva meštana o tome šta im još treba, kao i pokušaje ljudi kojima nije bilo dozvoljeno da priđu krugu napravljenom oko predsednika da postave pitanja. Kako je sve