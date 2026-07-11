Ukopom deset žrtava završeno obeležavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici

U Memorijalnom centru u Potočarima danas je obeležena 31. godišnjica srebreničkog genocida.

Posle komemoracije u nekadašnjoj Fabrici akumulatora, održana je koletivna dženaza (sahrana) deset novoidentifikovanih srebreničkih žrtava. Najmlađa žrtva sahranjena ove godine je Senad (Zaim) Jusić, koji je u vreme smrti imao dvadeset godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija danas sahranjena žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine, koji je nestao