Ukopom deset žrtava završeno obeležavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici

N1 Info pre 5 sati  |  Beta
Ukopom deset žrtava završeno obeležavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici

U Memorijalnom centru u Potočarima danas je obeležena 31. godišnjica srebreničkog genocida.

Posle komemoracije u nekadašnjoj Fabrici akumulatora, održana je koletivna dženaza (sahrana) deset novoidentifikovanih srebreničkih žrtava. Najmlađa žrtva sahranjena ove godine je Senad (Zaim) Jusić, koji je u vreme smrti imao dvadeset godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija danas sahranjena žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine, koji je nestao
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