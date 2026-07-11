Vučić ponudio "visoku novčanu nagradu" onome ko nađe rupu na auto-putu ili brzoj saobraćajnici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je novčanu nagradu "iz privatnih sredstava" za onoga ko pronađe rupu na nekom auto-putu ili brzoj saobraćajnici u Srbiji.

Vučić je, tokom današnje posete Leskovcu, obišao završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca, u dužini od 3.900 metara i upoznao se sa radom lokalne mobilne ambulante. Govoreći o izgradnji puteva, Vučić je podsetio da je ponudio nagradu onome ko nađe rupu na auto-putu ili brzoj saobraćajnici. "Dobićete visoku novčanu nagradu. Ne iz državnih sredstava, privatno. Nema nijedne rupe ni na jednom auto-putu, ni na jednoj