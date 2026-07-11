Novo olujno nevreme stiže iz Hrvatske tokom noći

Naslovi.ai pre 13 minuta
Novo olujno nevreme stiže iz Hrvatske tokom noći

Nakon dnevnih nepogoda, meteorološka agencija 'Hailz Srbija' najavljuje dolazak novog olujnog sistema iz Hrvatske, dok RHMZ upozorava na nepogode tokom noći.

U subotu toplo, do 35 stepeni, dok je u kišnim predelima osvežilo na 20 stepeni, a na Kopaoniku na 14. Oluje se kreću ka Šumadiji, a novi pljuskovi prete severu Bačke. Čačak i Beograd već je pogodilo nevreme. N1 Info Insajder RTS Dnevnik Newsmax Balkans Serbian News Media RTV Blic Telegraf Nova Danas Mondo Euronews Južne vesti Telegraf

U nedelju pad temperature do 31 stepen, a tokom noći stižu nove nepogode iz Hrvatske. Na snazi je i hidrološko upozorenje. Početkom naredne sedmice očekuje se stabilizacija i otopljenje do 33 stepena. Mondo Nedeljnik Glas Zaječara Ozon Glas Zapadne Srbije Mondo NoviSad.com

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