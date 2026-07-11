Novo olujno nevreme stiže iz Hrvatske tokom noći

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Nakon dnevnih nepogoda, meteorološka agencija 'Hailz Srbija' najavljuje dolazak novog olujnog sistema iz Hrvatske, dok RHMZ upozorava na nepogode tokom noći.

U subotu toplo, do 35 stepeni, dok je u kišnim predelima osvežilo na 20 stepeni, a na Kopaoniku na 14. Oluje se kreću ka Šumadiji, a novi pljuskovi prete severu Bačke. Čačak i Beograd već je pogodilo nevreme. N1 Info Insajder RTS Dnevnik Newsmax Balkans Serbian News Media RTV Blic Telegraf Nova Danas Mondo Euronews Južne vesti Telegraf

U nedelju pad temperature do 31 stepen, a tokom noći stižu nove nepogode iz Hrvatske. Na snazi je i hidrološko upozorenje. Početkom naredne sedmice očekuje se stabilizacija i otopljenje do 33 stepena. Mondo Nedeljnik Glas Zaječara Ozon Glas Zapadne Srbije Mondo NoviSad.com