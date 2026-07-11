RHMZ izdao upozorenja na nepogode i nizak vodostaj reka

Naslovi.ai pre 3 minuta
RHMZ izdao upozorenja na nepogode i nizak vodostaj reka

Pored lokalnih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom tokom vikenda, izdato je i hidrološko upozorenje za Dunav, Savu i Tisu zbog niskog plovidbenog nivoa.

U Srbiji će u subotu biti toplo, do 35 stepeni. RHMZ je izdao upozorenje na nepogode sa gradom i vetrom, a hitna najava važi za južnu Bačku, Srem, Beograd i sever Šumadije, odakle se olujni sistemi premeštaju ka Podunavlju i Pomoravlju. N1 Info Insajder RTS Dnevnik Newsmax Balkans Serbian News Media RTV Blic Telegraf Nova Danas

Vikend donosi nestabilno vreme, a u nedelju se očekuje pad temperature. Meteoropate mogu osetiti pospanost i pad koncentracije. Zbog niskog vodostaja Dunava, Save i Tise izdato je i hidrološko upozorenje jer će nivoi reka biti ispod plovidbenih. Mondo Nedeljnik Glas Zaječara Ozon Glas Zapadne Srbije

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