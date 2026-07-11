Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima već pogodilo delove Beograda

Naslovi.ai pre 1 sat
Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima već pogodilo delove Beograda

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitna upozorenja na nepogode sa gradom i olujnim vetrom, dok su pojedine delove glavnog grada već zahvatile obilne padavine.

U subotu toplo, do 35 stepeni. RHMZ upozorava na nepogode sa gradom i vetrom, a olujni sistemi trenutno su aktivni u Vojvodini, Šumadiji i Pomoravlju, dok se uskoro očekuju i na zapadu Srbije. Snažno nevreme već je pogodilo delove Beograda. N1 Info Insajder RTS Dnevnik Newsmax Balkans Serbian News Media RTV Blic Telegraf Nova Danas Mondo Euronews

Vikend donosi nestabilno vreme, a u nedelju pad temperature. Meteoropate mogu osetiti pospanost. Zbog niskog vodostaja Dunava, Save i Tise izdato je hidrološko upozorenje jer će nivoi reka biti ispod plovidbenih. Mondo Nedeljnik Glas Zaječara Ozon Glas Zapadne Srbije

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