Tenzije između SAD i Irana: Tramp preti raketama, Teheran spreman na odbranu

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Američki predsednik upozorava na masovni vojni odgovor u slučaju pokušaja atentata, dok Vašington zahteva otvaranje Ormuskog moreuza i prekid napada na brodove.

Donald Tramp je zapretio Iranu lansiranjem hiljadu raketa ukoliko Teheran pokuša da izvrši atentat na njega, nakon što su se na sahrani ajatolaha Hamneija čuli pozivi na ubistvo američkog predsednika. Danas N1 Info Insajder NIN

Dok SAD zahtevaju da Iran obustavi napade u Ormuskom moreuzu, Tramp tvrdi da je primirje završeno. Teheran negira da je tražio pregovore i kao uslove za saradnju navodi rešavanje pitanja Libana, moreuza i normalizaciju izvoza nafte. Slobodna Evropa Euronews Politika Blic

Sahrana vrhovnog vođe, ubijenog u februaru u napadu SAD i Izraela, održana je nakon odlaganja od 3. do 10. jula. Kurir