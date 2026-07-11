DS: Formiranje ovakvog REM-a je izdaja borbe građana i studenata
Nedeljnik pre 16 minuta
Demokratska stranka (DS) ocenila je danas nakon što je usvojeno autentično tumačenje kojim su ostavke četiri izabarana člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) proglašene nevažećim, a oni pristali da se vrate u taj Savet, da formiranje takvog REM-a predstavlja „izdaju borbe građana i studenata“. „Najveća pomoć koju neki politički akter u Srbiji može da pruži mafijaškom režimu jeste da u Vučićevoj Skupštini legitimizuje njegovu samovolju, prevaru i