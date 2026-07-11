DS: Formiranje ovakvog REM-a je izdaja borbe građana i studenata

Demokratska stranka (DS) ocenila je danas nakon što je usvojeno autentično tumačenje kojim su ostavke četiri izabarana člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) proglašene nevažećim, a oni pristali da se vrate u taj Savet, da formiranje takvog REM-a predstavlja „izdaju borbe građana i studenata“. „Najveća pomoć koju neki politički akter u Srbiji može da pruži mafijaškom režimu jeste da u Vučićevoj Skupštini legitimizuje njegovu samovolju, prevaru i