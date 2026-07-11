Južnoafrički fudbaler Džejden Adams preminuo po povratku sa Svetskog prvenstva

Južnoafrički fudbaler Džejden Adams, koji je igrao na sve tri utakmice grupne faze Svetskog prvenstva, preminuo je u 25. godini, potvrdio je danas Sindikat fudbalera Južne Afrike.

Uzrok smrti nije poznat. „Sindikat fudbalera Južne Afrike (SAFPU) duboko je potresen preranim odlaskom veziste Mamelodi Sandaunsa i reprezentacije Južne Afrike, Džejdena Adamsa“, navodi se u saopštenju (SAFPU), preneo je I-Es-Pi-En (ESPN). „Džejden je nedavno predstavljao Južnu Afriku na Svetskom prvenstvu, noseći nade nacije sa ponosom, hrabrošću i dostojanstvom. Njegova smrt je nemerljiv gubitak za njegovu porodicu, saigrače, klubove, fudbalsku zajednicu i celu