Južnoafrički fudbaler Džejden Adams preminuo po povratku sa Svetskog prvenstva

Nedeljnik pre 4 sati
Južnoafrički fudbaler Džejden Adams preminuo po povratku sa Svetskog prvenstva

Južnoafrički fudbaler Džejden Adams, koji je igrao na sve tri utakmice grupne faze Svetskog prvenstva, preminuo je u 25. godini, potvrdio je danas Sindikat fudbalera Južne Afrike.

Uzrok smrti nije poznat. „Sindikat fudbalera Južne Afrike (SAFPU) duboko je potresen preranim odlaskom veziste Mamelodi Sandaunsa i reprezentacije Južne Afrike, Džejdena Adamsa“, navodi se u saopštenju (SAFPU), preneo je I-Es-Pi-En (ESPN). „Džejden je nedavno predstavljao Južnu Afriku na Svetskom prvenstvu, noseći nade nacije sa ponosom, hrabrošću i dostojanstvom. Njegova smrt je nemerljiv gubitak za njegovu porodicu, saigrače, klubove, fudbalsku zajednicu i celu
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